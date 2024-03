Inter Parfums Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Der Analystenbericht für die Inter Parfums-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 178 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 30,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (136,86 USD) steigen könnte. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Inter Parfums im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte eine Dividendenrendite von 1,64 % auf, was 1,49 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,13 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Inter Parfums eingestellt waren. Es gab acht positive und ein negatives Feedback, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als überwiegend neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Inter Parfums daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Inter Parfums-Aktie mit 12,89 Prozent um mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Persönliche Produkte-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 146,04 Prozent, wobei Inter Parfums mit 133,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.