Inter Parfums Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Inter Parfums: Aktienanalyse zeigt unterbewertete Aktie und uneinheitliche Anlegerstimmung

Die Aktie von Inter Parfums weist laut aktuellem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) eine Bewertung von 30,65 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 41,83 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen und Beiträge, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wird die Stimmungsänderung als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Inter Parfums um mehr als 18 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der "Persönlichen Produkte" zeigt sich eine deutliche Unterperformance von Inter Parfums.

In Social Media war die Anlegerstimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei auch neutrale Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen zu verzeichnen waren. Insgesamt erhält die Aktie von Inter Parfums daher eine positive Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend zeigt die Aktienanalyse von Inter Parfums eine unterbewertete Aktie, eine uneinheitliche Anlegerstimmung und eine deutliche Unterperformance im Vergleich zur Branche.