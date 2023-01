InterRisk Versicherungs-AG: Zukunftsweisende Ausrichtung der Anwendungslandschaft mit adesso insurance solutions

Dortmund (ots) -Die InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group will ihre komplette Anwendungslandschaft modernisieren und setzt dabei auf die komponentenbasierte Architektur der in|sure Ecosphere von adesso insurance solutions.Die Standardsoftware in|sure Ecosphere bietet einen vollständig digitalisierten Betrieb im Bestandsführungs- und Schadenmanagementsystem, ergänzt um eine "Produktmaschine", sowie wesentliche "Umsysteme".In einem Auswahlverfahren, das einen umfassenden Proof of Concept enthielt, konnte sich die adesso-Tochter gegen Mitbewerber durchsetzen.Nach den notwendigen Vorbereitungsarbeiten beginnt die umfassende Transformation Anfang 2023. Die vollständige Umsetzung wird rund drei Jahre benötigen und umfasst ein Gesamtvolumen eines niedrigen 2-stelligen Millionenbetrags.Mit neuer Anwendungslandschaft Chancen der Digitalisierung nutzenVon der Nutzung der Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere als Software as a Service wird eine wesentliche Steigerung der Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse erwartet. Durch die digitale Aufstellung der Kommunikationskanäle sollen zukünftig unter anderem "Echtzeit-Erlebnisse" für Kunden und Vertriebspartner gleichermaßen erfolgen. Durch den konsequenten Ausbau der Ende-zu-Ende-Prozesse sollen sich neben hohen Effizienzgewinnen auch deutlich kürzere Entwicklungszyklen in der Produktentwicklung ergeben."Von der bisher größten Einzelinvestition erwartet die InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group die Umsetzung ihrer strategischen Anforderungen an eine zukunftssichere Anwendungslandschaft", so Roman Theisen, Vorstandsvorsitzender der InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group. "Dadurch wird der Automatisierungsgrad erhöht und der Produktentwicklungszyklus beschleunigt. Die Arbeit wird effizienter und noch kundenorientierter. Wir machen unsere Versicherung damit fit für die digitale Zukunft.""Wir sind der IT-Partner der InterRisk", ergänzt Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions. "Mit unserer Software sorgen wir dafür, dass sich die Versicherungsexpertinnen und -experten der InterRisk auf ihre Kernkompetenz Versicherung konzentrieren können."Pressekontakt:Wilm Tennageladesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 221 27850-348wilm.tennagel@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell