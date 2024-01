InterRent Real Estate Investment Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der InterRent Real Estate Investment Trust liegt bei 8,93, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei InterRent Real Estate Investment Trust in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf InterRent Real Estate Investment Trust ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von +3,93 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine Abweichung von +7,04 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.