InterDigital Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten Wochen konnte bei Interdigital keine signifikante Veränderung der Stimmung oder des Buzz festgestellt werden. Dies bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu finden waren, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Interdigital daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch den sogenannten Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell liegt der RSI-Wert für Interdigital bei 48,63, was als neutral eingestuft wird. Wenn dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Interdigital abgegeben haben, kommen zu dem Ergebnis, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält. Von den insgesamt 1 Bewertung waren 0 positiv und 0 negativ. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Interdigital liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird. Aufgrund dessen wird die Bewertung der Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat Interdigital im letzten Jahr eine Rendite von 124,12 Prozent erzielt, was 117,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie übertrifft auch die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" um 116,94 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.