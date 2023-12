InterContinental Hotels Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Intercontinental Hotels: Analyse von Aktienkurs, Fundamentaldaten und Dividende

Der Aktienkurs von Intercontinental Hotels hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Zyklische Konsumgüter" eine deutliche Überperformance von 32 Prozent darstellt. Die durchschnittliche Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche lag in diesem Zeitraum bei 8,91 Prozent, so dass Intercontinental Hotels auch hier mit einer Rendite von 25,71 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Kursentwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein Blick auf die Fundamentaldaten zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Intercontinental Hotels mit 22,55 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 57,63. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 1, was eine negative Differenz von -0,69 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Intercontinental Hotels eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie aktuell sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine Überverkaufssituation signalisiert, mit Werten von 17,87 bzw. 18,15. Aufgrund dieser Analyse erhält Intercontinental Hotels auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse von Aktienkurs, Fundamentaldaten und Dividende, dass Intercontinental Hotels eine positive Entwicklung aufweist und in verschiedenen Bereichen gut abschneidet.