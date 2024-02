InterContinental Hotels Aktie: Jetzt aber!

Die Analysten schätzen die Aktie der Intercontinental Hotels auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 4 neutral und 2 negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 6250 GBP, was einer Erwartung von -20,99 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 7910 GBP liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Intercontinental Hotels-Aktie eine Rendite von 34,62 Prozent erzielt, was um 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,36 Prozent, während Intercontinental Hotels mit 34,97 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Intercontinental Hotels liegt bei 28,3 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 27,97), wodurch sie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Intercontinental Hotels-Aktie von 7910 GBP als +28,48 Prozent vom GD200 (6156,62 GBP) entfernt betrachtet, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7294,2 GBP, was einen Abstand von +8,44 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Intercontinental Hotels-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.