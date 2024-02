InterContinental Hotels Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Intercontinental Hotels liegt bei 43,12 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 33,15 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Intercontinental Hotels in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft. Insgesamt wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon 6 positive und 0 negative Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "gute" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Intercontinental Hotels in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "neutral" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "schlechte" Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "schlechten" Rating führt. Insgesamt erhält die Intercontinental Hotels-Aktie daher ein "schlechtes" Rating.

Die Dividendenrendite von Intercontinental Hotels liegt bei 1,91 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,68 Prozent in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Daher wird das Unternehmen aus heutiger Sicht als neutrale Investition eingestuft und erhält von der Redaktion eine "neutral"-Bewertung.