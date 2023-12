InterContinental Hotels ADR Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Intercontinental Hotels-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5741,33 GBP verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 7074 GBP weicht somit um +23,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6150,16 GBP) liegt mit einer Abweichung von +15,02 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Intercontinental Hotels-Aktie mit 34,62 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,46 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intercontinental Hotels-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als "überverkauft" eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 14, und der RSI der letzten 25 Tage bei 17,1, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Analysten haben die Intercontinental Hotels-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel im Mittel bei 6110 GBP. Da der aktuelle Schlusskurs bei 7074 GBP liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -13,63 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.