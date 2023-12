InterContinental Hotels ADR Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Intercontinental Hotels hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,62 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine beeindruckende Steigerung um 32 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die bei 8,91 Prozent liegt, übertrifft Intercontinental Hotels mit 25,71 Prozent deutlich die Konkurrenz. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Aktie von Intercontinental Hotels über einen längeren Zeitraum hinweg nur geringfügig waren. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse erhält die Intercontinental Hotels-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs von 7072 GBP um +23,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5748,46 GBP liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 6173,44 GBP, der eine Steigerung um +14,56 Prozent aufweist, erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Intercontinental Hotels aktuell bei 1, was eine negative Differenz von -0,69 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.