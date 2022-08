Intelligente Test-Orchestrierungsplattform HyperExecute von LambdaTest ist jetzt auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

San Francisco (ots/PRNewswire) -Microsoft Azure-Kunden auf der ganzen Welt erhalten jetzt Zugang zu HyperExecute, um ihre Tests nahtlos zu orchestrieren und eine schnellere Markteinführung zu erreichen.LambdaTest, eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, gab heute die Verfügbarkeit von HyperExecute, einer blitzschnellen intelligenten Test-Orchestrierungsplattform, im Microsoft Azure Marketplace (https://azuremarketplace.microsoft.com/en-in/marketplace/apps/lambdatestinc1584019832435.hypertest?tab=Overview) bekannt, einem Online-Store, der Anwendungen und Dienste für die Nutzung auf Azure anbietet. Die Kunden können jetzt die produktive und vertrauenswürdige Cloud-Plattform Azure mit optimierter Bereitstellung und Verwaltung nutzen.HyperExecute (https://www.lambdatest.com/hyperexecute) von LambdaTest ist eine intelligente Test-Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests (Selenium, Playwright und andere) mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit auszuführen. Sie ist bis zu 70 % schneller als herkömmliche Cloud-basierte Automatisierungsnetze.Bestehende Automatisierungsplattformen sind aufgrund der vielen Netzwerk-Hops, die bei jedem Test auftreten, von Natur aus langsam. Beim traditionellen Ansatz werden die ausgelösten Testszenarien zunächst an den Hub gesendet, wo sie wiederum für die Ausführung auf dem am besten geeigneten Knoten geplant werden. Dies führt zu unnötigen Latenzzeiten, da zahlreiche Netzkomponenten an dem gesamten Prozess beteiligt sind. Außerdem führen mehrere Netzwerk-Hops mit getrennten Komponenten zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit der Tests, ein Faktor, der die Markteinführung am meisten behindert.Die weltweiten Rechenzentren von Microsoft Azure nutzend, vereint HyperExecute alle Komponenten in einer einzigen Ausführungsumgebung, die diese Netzwerk-Hops eliminiert und die Testausführungszeiten verkürzt. Dies ermöglicht es Unternehmen, Code zu testen und Probleme schneller zu beheben und so die Markteinführung zu beschleunigen.HyperExecute bietet Echtzeit-Konsolenprotokolle für die Testausführung, intelligente Gruppierung von Tests zur Reduzierung der Gesamtentwicklungszeit, Artefaktverwaltung, automatische Berichterstellung und automatische Wiederholungsversuche bei Fehlern. HyperExecute ist auch für Windows, Mac und Linux verfügbar.„Wir haben mit Microsoft Azure zusammengearbeitet, um HyperExecute zu entwickeln. Es ist eine bahnbrechende, intelligente Test-Orchestrierungsplattform, die dafür sorgt, dass Entwickler schnelleres Feedback erhalten und Unternehmen dadurch schneller auf den Markt kommen können", so Mayank Bhola, Mitbegründer und Leiter der Produktentwicklung bei LambdaTest. „Wir haben großartige Rückmeldungen von unseren ersten Kunden erhalten, die zu den größten Unternehmen der Welt gehören. Wir können es kaum erwarten, dass HyperExecute weltweit über den Microsoft Azure Marketplace ausprobiert wird."Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp., erklärte: „Wir freuen uns, HyperExecute von LambdaTest auf dem Microsoft Azure Marketplace zu begrüßen, der unseren Partnern einen großartigen Zugang zu Cloud-Kunden rund um den Globus ermöglicht. Der Azure Marketplace bietet erstklassige Lösungen von globalen, vertrauenswürdigen Partnern, die für die nahtlose Zusammenarbeit mit Azure getestet wurden."Der Azure Marketplace ist ein Online-Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen, die innovative, Cloud-basierte Lösungen suchen, mit Partnern in Kontakt zu treten, die bereits gebrauchsfertige Lösungen entwickelt haben.Informationen zu LambdaTestLambdaTest (https://www.lambdatest.com/) ist eine Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Mehr als 7000 Kunden und eine Million Benutzer in 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps (CI/CD)-Lebenszyklus:- Mit der Browser & App Testing (https://www.lambdatest.com/feature) Cloud können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen.- HyperExecute (https://www.lambdatest.com/hyperexecute) unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für jede Plattform und Programmiersprache in rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.- Test at Scale (https://www.lambdatest.com/test-at-scale) (TAS) hilft Entwicklern, die Testqualität genau zu kontrollieren, indem sie tiefe Einblicke in die Testausführung und das Management von fehlerhaften Tests erhalten und die Feedbackzeiten verkürzen, indem sie nur die betroffenen Tests ausführen und so zu einem schnelleren Feedback auf Codeänderungen beitragen. TAS ist Open Source (https://github.com/LambdaTest/test-at-scale) und unterstützt mehrere Testframeworks.Logo https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpgPressekontakt:Bilal Mahmood unter press@lambdatest.com oder +44 (0) 20 3640 7759 und +44 (0) 771 400 7257.Original-Content von: LambdaTest, übermittelt durch news aktuell