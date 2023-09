Intelligente Betriebsmanagement- und Kontrollsystem von SUPCON und Hobré Analysatoren werden auf der OGA 2023 hoch gelobt

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) -Die 19. Asiatische Messe für Öl, Gas und Petrochemietechnik (OGA 2023), die vom 13.-15. September im Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) stattfand, erwies sich als durchschlagender Erfolg. Nach einem längeren von durch die COVID-19-Pandemie bedingten Lockdowns erlebte die Veranstaltung eine überwältigende Resonanz, da mehr als 2.000 Aussteller und 25.000 Besucher zum Veranstaltungsort strömten, was ein Zeichen für eine robuste Erholung der Branche ist.SUPCON präsentierte seine Spitzenprodukte und -lösungen für die Öl-, Gas- und petrochemische Industrie, darunter das intelligente Betriebsmanagement- und Kontrollsystem, mit Ethernet-zu-Feld-Netzwerk und ein industrielles Betriebssystem, welches mit SaaS-APP, sowie hochmodernenAnalysatoren von Hobré ausgestattet ist. Der Stand lockte zahlreiche Besucher von renommierten Branchenführern wie Petronas, Hibiscus Petroleum, PTTEP, ExxonMobil, Worley Parson, HQC, HRC sowie unsere befreundeten Konkurrenzpartnern an.Die Besucher zeigten große Begeisterung für das intelligente Betriebsmanagement- und Kontrollsystem von SUPCON und erkannten dessen bahnbrechendes Potenzial, industrielle Praktiken im autonomen Betrieb zu revolutionieren. Neben den auffälligsten Technologien wie dem digital twin, AIoT, modellbasierter prädiktiver Steuerung und maschinellem Lernen stand das System mit seiner Ethernet-APL- und Smart-EIO-Lösung im Rampenlicht der Veranstaltung, die den Kunden nachweislich helfen, Kosten zu senken, die Effizienz zu optimieren und die Sicherheit beim Einsatz von Feldnetzwerken zu erhöhen.SUPCONs Fortschritte im Bereich der Ethernet-APL-Lösungen wurden hoch gewürdigt, insbesondere der jüngst erfolgreich abgeschlossene Produkt-Interoperabilitätstest mit E+H und SAMSON. Petronas hörte sich die Lösung von APL und SmartEIO aufmerksam an und äußerte hohe Erwartungen an die laufenden E-APL DCS Proof-of-Concept Projektgespräche.Ein weiteres wichtiges Merkmal des Systems, das industrielle Betriebssystem + APP, stieß auf großes Interesse. Vor allem vor dem Hintergrund der digitalen Transformation hat die Kompetenz des Unternehmens, nahtlose Infrastrukturkonnektivität und zahlreiche SaaS-Industrieanwendungen bereitzustellen, großes Vertrauen in seine technologischen Innovationen und sein Marktengagement im Öl-, Gas- und Petrochemiesektor geweckt.Einen weiteren Höhepunkt am SUPCON-Stand auf der OGA 2023 stellten die Analysatoren von Hobré dar. Seit der vollständigen Übernahme von Hobré Instruments BV durch SUPCON im Frühjahr dieses Jahres hat sich eine beeindruckende synergetische Zusammenarbeit entwickelt, die durch die Kombination von SUPCONs umfassender Erfahrung im Bereich der Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen mit Hobrés außergewöhnlichen Fähigkeiten im Bereich der analytischen Messtechnik eine Vielzahl von Vorteilen für unsere weltweiten Kunden und Partner bietet.Die OGA 2023 bot den Fachleuten aus der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie eine wertvolle Plattform für einen ausführlichen Austausch, der zu wichtigen Erkenntnissen führte. Da die Nachfrage nach fortschrittlichen Automatisierungs- und digitalen Transformationslösungen weiter steigt, ist SUPCON bereit für weitere industrielle Herausforderungen und zuversichtlich, die sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmen weltweit zu erfüllen.Medienanfragen:Meifang Wang wangmeifang@supcon.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intelligente-betriebsmanagement--und-kontrollsystem-von-supcon-und-hobre-analysatoren-werden-auf-der-oga-2023-hoch-gelobt-301932219.htmlOriginal-Content von: SUPCON, übermittelt durch news aktuell