Intelligent System Aktie: War das schon alles?

Die Aktie von Corecard wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 28,23 als unterbewertet eingestuft, was 52 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Softwarebranche. Dies führt zu einer guten fundamentalen Bewertung. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Corecard mit 0 Prozent knapp unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent und erhält daher eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Corecard auf 7-Tage-Basis bei 85,38 Punkten liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als schlecht bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 51,72, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie im Netz im Durchschnitt liegen. Daher wird Corecard in diesem Punkt neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Corecard eine neutrale Einstufung basierend auf fundamentalen, technischen und sentimentalen Analysen.