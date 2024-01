Intelligent System Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Corecard-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 22,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,83 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,22 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 15,79 USD, was einem Abstand von -12,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Corecard festgestellt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Corecard als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 28,23 insgesamt 52 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" von 58,86. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate zeigt, dass 1 Bewertung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 30 USD, was einem potenziellen Anstieg um 116,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,83 USD) aus entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.