Intelligent System Aktie: Alles andere als uninteressant …

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corecard auf 22 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 22,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Corecard zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 59 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Software"-Branche derzeit bei 55 liegt. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienrendite hat Corecard im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,11 Prozent erzielt, was 0,99 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 2,1 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 2,96 Prozent, und Corecard liegt aktuell 1,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Corecard eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen die Diskussion hauptsächlich positiv und an einem Tag negativ geprägt war. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Corecard mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent in der "Software"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.