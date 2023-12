Intellicheck Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Buzzi":

Die Aktie von Intellicheck wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Intellicheck. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4 USD, was einem Aufwärtspotential von 107,25 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,93 USD. Insgesamt erhält Intellicheck daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Intellicheck-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 beträgt 29,63, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 42,86 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung mit sich bringt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Intellicheck-Aktie derzeit deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Intellicheck in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion wurde jedoch neutral bewertet, da keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden. Insgesamt erhält Intellicheck für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.