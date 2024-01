Intellicheck Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Intellicheck verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 9,99 Prozent, was eine Underperformance von -24,82 Prozent für Intellicheck bedeutet. Der Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,95 Prozent im letzten Jahr, wobei Intellicheck 25,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Intellicheck liegt bei 30,43, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Analysten haben Intellicheck in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Intellicheck vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 123,46 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut", basierend auf der Analystenbewertung.

In den letzten zwei Wochen wurden Intellicheck von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung für Intellicheck.