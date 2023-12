Intellicheck Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 56 für die Intellicheck-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 44,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Intellicheck.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intellicheck-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -16,67 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Intellicheck ergibt aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut und keine Neutralen oder Schlechten Einschätzungen von Analysten, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 4 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie bedeutet.

In Bezug auf die Dividende liegt Intellicheck mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,27 % für Elektronische Geräte und Komponenten. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.