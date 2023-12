Intellicheck Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Intellicheck haben in den letzten Wochen stark nachgelassen. Dies führt dazu, dass die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Intellicheck in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung, was jedoch nicht ausreicht, um die Gesamtbewertung der Aktie zu verbessern.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Intellicheck im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine niedrigere Dividende aus. Die aktuelle Dividendenrendite von 0 % liegt 2,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Intellicheck als überkauft betrachtet werden. Der RSI liegt bei 90, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, gibt jedoch an, dass sich die Aktie in einer neutralen Situation befindet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Intellicheck in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,71 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche Elektronische Geräte und Komponenten von 6,15 Prozent liegt die Performance von Intellicheck mit -21,86 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.