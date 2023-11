Intellicheck Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Intellicheck-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,35 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,35 % ist. Dies führt zu einem niedrigeren Ertrag und einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende. Auch die technische Analyse zeigt, dass die Intellicheck derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,34 USD, während der Aktienkurs bei 1,85 USD um -20,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,99 USD, was einer Abweichung von -7,04 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht". Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse somit eine "Neutral"-Bewertung für die Intellicheck-Aktie.