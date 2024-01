Intellia Therapeutics Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Betrachtung von Intellia Therapeutics wurden sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Intellia Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Intellia Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,12 USD. Der letzte Schlusskurs von 30,49 USD weicht somit um -15,59 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,91 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Intellia Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 10 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Kursprognose von 75,3 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 146,97 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Intellia Therapeutics liegt bei 60,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die RSI25-Einstufung von 49 ergibt eine Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Intellia Therapeutics-Aktie, die aufgrund der Analystenmeinung jedoch ein Aufwärtspotential aufweist.