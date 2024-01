Intellia Therapeutics Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Stef":

Die Dividendenpolitik von Intellia Therapeutics wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs momentan 0 beträgt, was einer Differenz von -2,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche entspricht.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Intellia Therapeutics im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche mit einer Rendite von -12,61 Prozent mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 13,19 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Intellia Therapeutics mit 25,8 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv, da private Nutzer Intellia Therapeutics in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Intellia Therapeutics-Aktie von 28,15 USD um -21,26 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Intellia Therapeutics-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

