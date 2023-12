Intellia Therapeutics Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Analystenbewertung für Intellia Therapeutics in den letzten 12 Monaten zeigt, dass der Titel von institutioneller Seite aus langfristig ein Rating von "Gut" erhält. In diesem Zeitraum wurde die Einschätzung 8 Mal als "Gut", 2 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" vergeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 32,34 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 132,84 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 75,3 USD festgelegt. Dies wird als positive Bewertung angesehen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit über Intellia Therapeutics festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab jedoch ein insgesamt negatives Stimmungsbild, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Intellia Therapeutics zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage (47,11 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (41,39 Punkte) führen zu dieser Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Intellia Therapeutics im letzten Jahr eine Rendite von -10,35 Prozent erzielt, was 25,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologiebranche beträgt 21,96 Prozent, und Intellia Therapeutics liegt aktuell 32,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.