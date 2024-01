Intellia Therapeutics Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Intellia Therapeutics hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, was sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 35,88 USD, während der Aktienkurs selbst bei 30,07 USD liegt, was einem Abstand von -16,19 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 28,87 USD, was einer Differenz von +4,16 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie geführt hat. Allerdings hat die Aktie im vergangenen Jahr im Branchenvergleich eine Rendite von -12,61 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt von 24,98 Prozent im Gesundheitspflege-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 20,2 Prozent um 32,81 Prozent darunter, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Zusätzlich schüttet Intellia Therapeutics im Vergleich zur Branche Biotechnologie keine Dividende aus, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich demnach eine negative Einschätzung der Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Branchenvergleichs.