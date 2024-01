IntelliPharmaCeutics Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Intellipharmaceutics -Ca-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 66. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich ein Wert von 0 Prozent, bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 1,79). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Intellipharmaceutics -Ca-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer in die positive Richtung ausgerichtet. Zudem gab es in den letzten ein, zwei Tagen verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Intellipharmaceutics -Ca. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Intellipharmaceutics -Ca wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Somit ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für das Unternehmen.