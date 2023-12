IntelliPharmaCeutics Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Intellipharmaceutics -Ca diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führte. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen rund um das Unternehmen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Intellipharmaceutics -Ca derzeit bei 0,09 CAD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund der geringen Distanz zum GD200 und GD50 in den letzten 50 Tagen.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 71,43 Punkten liegt, was bedeutet, dass Intellipharmaceutics -Ca überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weniger Schwankungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Intellipharmaceutics -Ca-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Intellipharmaceutics -Ca daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.