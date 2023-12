IntelliPharmaCeutics Aktie: Aufgepasst!

Die Dividendenrendite von Intellipharmaceutics -Ca liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine Dividendenrendite von 1,79 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -1,79 Prozent zur Intellipharmaceutics -Ca-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Intellipharmaceutics -Ca daher für diese Kategorie ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Intellipharmaceutics -Ca liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet, was eine weitere "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Intellipharmaceutics -Ca verläuft derzeit bei 0,09 CAD. Da der Aktienkurs bei 0,08 CAD liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -11,11 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der ebenfalls eine Differenz von -11,11 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht".