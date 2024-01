Intellego Technologies AB Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Intellego-Aktie wird aktuell anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 17,12 SEK, was einer Abweichung von -1,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der Durchschnitt bei 15,59 SEK liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+8,4 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Intellego liegt bei 8,33 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine klare Tendenz und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Intellego eher neutral diskutiert, wobei in den letzten ein, zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung zugesprochen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben Einfluss darauf, wie Aktien bewertet werden. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich bei Intellego eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und bestätigt somit das langfristige "Schlecht"-Stimmungsbild.