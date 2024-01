Intellego Technologies AB Aktie: Das ist die Höhe!

Die Intellego hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 16,86 SEK erreicht, was einer Abweichung von +7,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -1,69 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Intellego-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Intellego beträgt aktuell 12,07 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Intellego besonders positiv diskutiert, während negative Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Dies führt zu einer überwiegend positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält Intellego also eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.