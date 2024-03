Intellego Technologies AB Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, es gab jedoch keine negativen Diskussionen. An insgesamt zehn Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Intellego. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Intellego-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Intellego ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Intellego-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,12 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,7 SEK weicht somit um +50,1 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Intellego-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.