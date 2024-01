Intellego Technologies AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Intellego ergab, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf die Bewertung haben. Laut den Analysten waren die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen neutral. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Intellego diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Intellego in den letzten Monaten eher gering war. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, wodurch die Gesamtbewertung für diesen Faktor als "Schlecht" ausfällt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für Intellego eine neutrale Bewertung. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen keine Über- oder Unterkäufe an.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Intellego derzeit bei 17,28 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,6 SEK liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. In Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage weist die Aktie ebenfalls eine neutrale Distanz auf.

Zusammenfassend erhält Intellego daher eine Gesamtnote von "Neutral" in der Analyse.