Intellego Technologies AB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Intellego Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 17,87 SEK, während der aktuelle Kurs bei 16,68 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,66 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 15,76 SEK, was einem Abstand von +5,84 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Intellego liegt bei 42,15, was als neutrale Bewertung angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Intellego in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies wird als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Intellego in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Intellego eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag positive Stimmung, an insgesamt 11 Tagen neutrale Stimmung und in den letzten Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Intellego auf der Basis des Anleger-Sentiments mit "Neutral" bewertet.