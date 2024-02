Intel verschiebt 20-Milliarden-Dollar-Projekt in Ohio wegen flauem Chipmarkt

Fertigstellung von zwei Fabriken auf Ende 2026 verschoben, während Firma auf staatliche Anreize wartet.

Bauarbeiten an zwei Fabriken, deren Fertigstellung nun für Ende 2026 geplant ist, während das Unternehmen auch auf staatliche Anreize wartet. Intel verschiebt den Zeitplan für sein 20 Milliarden Dollar-Projekt zur Chip-Herstellung in Ohio aufgrund von Markt-Herausforderungen und der langsamen Umsetzung von Zuschussgeldern der US-Regierung zur Förderung der heimischen Industrie.

Laut Beteiligten an dem Projekt wird die Fertigstellung der Fabrikationsanlagen nun erst Ende 2026 erwartet, obwohl Intel zuvor geplant hatte, bereits nächstes Jahr mit der Chipproduktion zu beginnen. Dies kann erst geschehen, sobald Intel die komplexen und kostspieligen Maschinen installiert hat, die für die Herstellung moderner Halbleiter erforderlich sind. "Die Leitung von Großprojekten, insbesondere in unserer Branche, erfordert oft die Anpassung an sich ändernde Zeitpläne", erklärte ein Intel-Sprecher.

"Unsere Entscheidungen basieren auf Geschäftsbedingungen, Marktdynamik und der verantwortungsvollen Verwaltung von Kapital."

Vor zwei Jahren hatte Intel die Produktion für 2025 angepeilt, doch damaliger Intel-Manager Keyvan Esfarjani hatte betont, dass Umfang und Tempo der Expansion stark von der staatlichen Unterstützung abhängen würden. Aktuell arbeiten bereits rund 800 Menschen auf dem Gelände nordöstlich von Columbus, wie Intel mitteilte, und bis zum Ende des Jahres rechnet das Unternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitern.

Das Projekt soll insgesamt 7.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen. Die ersten beiden Chipfabriken sind Teil eines Komplexes, in den Intel bis zu 100 Milliarden Dollar investieren will. Der Sprecher wollte kein neues Ziel für die Chipproduktion nennen, betonte jedoch, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz zu dem Projekt stehe. Auf dem Gelände wurden bereits signifikante Fortschritte erzielt, mit mehr als 1,6 Millionen Arbeitsstunden und ausreichend betoniertem Boden, um ein Footballfeld mit einer über fünf Meter hohen Schicht zu bedecken.

Verzögerungen bei bedeutenden Chip-Projekten sind keine Seltenheit. Taiwans führender Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. kündigte kürzlich an, die Produktion in einem 40 Milliarden Dollar-Chipwerk in Arizona zu verschieben, während Verhandlungen über US-Subventionen im Gange sind. Intels Ohio-Projekt gehört zu den größten laufenden Chip-Projekten in den USA.

Es ist Teil einer Anstrengung der Biden-Administration und der Chip-Hersteller, die Operationen in den USA auszubauen und die Abhängigkeit von Fabriken in Asien zu verringern. Da die Technologie immer wichtiger für die nationale Sicherheit wird, hat der Chips Act vor zwei Jahren Anreize in Höhe von 53 Milliarden Dollar für die einheimische Industrie vorgesehen, darunter auch hohe Beihilfen für Projekte wie Intels.

Bisher wurden jedoch keine bedeutenden Zuschüsse vergeben, obwohl damit gerechnet wird, dass die Regierung in den kommenden Wochen Milliarden von Dollar an Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. und andere große Chip-Unternehmen vergeben wird.

Intels Ohio-Projekt findet in einem Staat statt, der traditionell nicht für große Chip-Fabriken bekannt ist. Zusätzlich zu den erwarteten Bundesmitteln erhielt Intel 600 Millionen Dollar vom Staat Ohio für das Projekt, das 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen soll.

Für Intel beginnen die Bauarbeiten an dem Projekt in einer Phase, in der das Budget eng ist. Der Absatz von Chips boomte zu Beginn von Covid, doch vor zwei Jahren verwandelte sich der Mangel in einen Überschuss, als die Menschen wieder zu ihren routinemäßigen Käufen zurückkehrten. Intel reagierte darauf mit Entlassungen, einer Senkung seiner Dividende und der Suche nach Investitionspartnerschaften, um die hohen Kapitalkosten für den Bau von Chip-Anlagen auszugleichen.

Einige jüngste Anzeichen deuten darauf hin, dass sich der Markt für Intel positiv entwickelt, darunter eine zaghafte Erholung des PC-Absatzes und die Aussicht auf eine erhöhte Nachfrage nach Chips durch das Wachstum der künstlichen Intelligenz. Letzte Woche lieferte Intel jedoch eine düstere Prognose für das erste Quartal ab, in der es Hindernisse durch seine programmierbaren Chips und selbstfahrenden Autos nannte, die jedoch als vorübergehend angesehen werden.

Trotz dieser Herausforderungen hat Intel in den letzten Jahren schnell mit Expansionsprojekten in Oregon, Arizona und New Mexico voranschreiten können. Letzte Woche eröffnete das Unternehmen eine neue Fabrik in New Mexico, Teil einer Investition von 3,5 Milliarden Dollar in seine dortigen Operationen.

