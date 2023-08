Intel mit leichtem Kursrückgang um -0,44% am 18.08.2023

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens Intel musste gestern ein Minus von -0,44% hinnehmen und schloss bei einem Preis von 29,74 EUR an der Börse. In der letzten Woche sank die Aktie insgesamt um -9,09%, was auf eine negative Marktstimmung hindeutet.

Aktuelles Kursziel: 32,28 EUR

Trotzdem sehen Bankanalysten das wahre Potenzial in Intel noch nicht ausgeschöpft und stufen das mittelfristige Kursziel auf durchschnittlich 32,28 EUR ein – ein Anstiegspotential von +8,36%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen des Unternehmens.

Guru-Rating bleibt gleich mit 3,09

Eine positive Note erhält Intel jedoch durch das Guru-Rating von Anlegern und Fachleuten im Bereich Finanzen. Das Rating verbleibt weiterhin bei einer soliden Bewertungszahl von 3,09.

Analysten-Meinungen...