Intel: Unterbewertet mit einem Kursziel von 28,96 EUR

Die Aktie von Intel hat am gestrigen Tag am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,13% hingelegt und summiert in der vergangenen Handelswoche auf -2,07%. Ob die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hätten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Intel bei 28,96 EUR. Laut den durchschnittlichen Schätzungen der Bankanalysten entspricht dies einem Potenzial von -5,46% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Zeit.

Konkret fällt das Urteil von fünf Analysten optimistisch aus und bewerten die Aktie als starkem Kauf. Vier weitere Experten sehen Intel ebenfalls positiv und empfehlen einen Kauf. Demgegenüber halten sich jedoch 27 Experten weitgehend neutral und vergeben...