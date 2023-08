Intel Quartalszahlen Vorschau: Erwartungen und Prognosen zum Umsatz und Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

In 71 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Intel seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die Spannung steigt: Mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können sie rechnen? Und wie entwickelt sich die Intel Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Blickt man auf die aktuellen Daten, so ist Intel derzeit an der Börse rund 133,47 Mrd. EUR wert. In 71 Tagen wird sich zeigen, ob diese Marktkapitalisierung gerechtfertigt ist. Analysten erwarten jedoch ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Wurde im dritten Quartal 2022 noch ein Umsatz von 14,01 Mrd. EUR erzielt, so wird nun mit einem Rückgang um -19,80 Prozent auf 11,18 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -67,80% fallen und bei 299,70 Mio. EUR liegen.

Wie reagieren Aktionäre auf diese Aussichten? Das bleibt...