Intel Quartalsprognose: Erwarteter Umsatzrückgang und Gewinnrückgang - Auswirkungen auf den Aktienkurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Das Unternehmen Intel mit Sitz in Santa Clara, USA wird in 81 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorstellen. Was können Aktionäre in Bezug auf den Umsatz und Gewinn erwarten? Wie entwickelt sich die Intel Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 81 Tage, bis die Intel Aktie ihre Quartalszahlen vorlegt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 136,05 Mrd. EUR warten Aktionäre und Analysten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse gehen die Analystenhäuser momentan davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 13,92 Mrd. EUR und laut Prognosen wird er nun voraussichtlich um -11,90 Prozent auf 12,20 Mrd. EUR sinken. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -64,40% fallen und sich damit auf rund 329,17 Mio. EUR belaufen.

Auf...