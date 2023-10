Intel Quartalsbilanz in 109 Tagen: Experten erwarten beeindruckenden Umsatzanstieg von +80,32%

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

In nur 109 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Intel aus Santa Clara seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Ein spannender Moment für Aktionäre, denn wie werden die Umsatzzahlen und Gewinne ausfallen? Und wie hat sich die Intel Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Intel Aktie beträgt derzeit satte 141,86 Mrd. EUR. In knapp drei Monaten werden also die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben werden und sowohl Aktionäre als auch Analysten sitzen gespannt in den Startlöchern. Experten prognostizieren einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Während Intel im 4. Quartal 2022 einen Umsatz von 13,38 Mrd. EUR erzielte, wird nun eine Steigerung um beeindruckende +80,32 Prozent auf insgesamt 24,12 Mrd. EUR erwartet.

Auch der bisherige Verlust...