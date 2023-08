Intel Quartalsbericht: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang im 3. Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

INTEL Unternehmen in Santa Clara, Vereinigte Staaten wird seine Quartalsbilanz am 1. November veröffentlichen. Aktionäre freuen sich auf die Verkaufszahlen und Gewinne des Unternehmens sowie die Entwicklung der Intel Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In 68 Tagen, am 1. November, wird INTEL sein Ergebnis für das dritte Quartal bekannt geben. Das Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 133,48 Mrd. EUR ist einer der Giganten in der Technologiebranche. Analysten prognostizieren jedoch einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal.

Im dritten Quartal 2022 erzielte INTEL noch einen Umsatz von rund 14,06 Mrd. EUR. Die aktuellen Schätzungen zeigen jedoch ein Umsatzminus von -11,70 Prozent auf voraussichtlich etwa 12,34 Mrd. EUR für das dritte Quartal dieses Jahres.

Auch der Gewinn soll laut Prognosen...