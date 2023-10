Intel: Kursziel von 33,18 EUR im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Intel um +0,85% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von +5,98%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Intel liegt bei 33,18 EUR. Dies entspricht einer Abweichung von -2,19% vom aktuellen Aktienkurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Von insgesamt 41 Experten sehen sechs die Aktie als klaren Kauf an und drei als kaufenswert an. Weitere 29 beurteilen sie neutral und vier empfehlen einen Verkauf der Anteilsscheine. Drei Experten sind sogar der Auffassung, dass Anleger ihre Anteile sofort verkaufen sollten.

Doch selbst unter diesen Bedingungen bleibt noch ein Optimismusanteil bestehen: Der Guru-Rating-Indikator zeigt mit einer Bewertung von “Guru-Rating ALT” eine...