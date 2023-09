Intel: Kursziel von 32,58 EUR - Wie Analysten die Aktie bewerten

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,04%, was sich auf eine positive Trendentwicklung der letzten fünf Handelstage mit einem Summenwert von +6,75% beläuft. Trotz dieser positiven Entwicklung sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das aktuelle mittelfristige Kursziel bei 32,58 EUR liegt. Dies würde Intel-Investoren ein Minus in Höhe von -4,05% eröffnen.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie optimistisch betrachten und zum Kauf raten, beurteilen 29 Experten die Aktie neutral (“halten”). Vier Analyst(en) halten einen Verkauf für angemessen und drei andere meinen sogar es sei an der Zeit Intel sofort zu verkaufen.

Insgesamt gesehen bleibt das Guru-Rating für Intel mit 3.09 unverändert gegenüber dem vorherigen “Guru-Rating...