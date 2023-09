Intel: Kursziel von 30,63 EUR bleibt umstritten

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Gestern verzeichnete Intel einen Anstieg von +1,53% an der Börse. Insgesamt beträgt die positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen +5,12%. Der Markt scheint also aktuell recht optimistisch zu sein.

Allerdings sind sich die Bankanalysten uneinig hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels von Intel. Während das durchschnittliche Kursziel bei 30,63 EUR liegt und somit ein Potential für Investoren von -14,87% eröffnet wird, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Hingegen bewerten 29 Experten sie neutral mit “halten”, vier sprechen sich für einen Verkauf aus und drei raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating lag zuvor bei “Guru-Rating ALT” und bleibt weiterhin unverändert bei einem Wert von...