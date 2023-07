Intel: Kursziel von 28,11 EUR laut Analystenmeinung

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Intel einen Rückgang von -2,13%. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein Plus in Höhe von +1,25% erzielt werden. Trotz des negativen Trends sind viele Investoren optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Intel bei 28,11 EUR. Dies entspricht einem Potenzial für Anleger in Höhe von -4,77%, wenn die Prognose zutrifft. Einige Experten teilen diese Einschätzung nicht aufgrund der jüngsten positiven Entwicklung.

Insgesamt empfehlen 9 Analysten den Kauf oder Halten der Aktie und nur 6 plädieren für den Verkauf. Das bedeutet eine positive Stimmung mit einem Anteil an optimistischen Analysten in Höhe von +21,43%.

Das bewährte Guru-Rating liegt unverändert bei 3,14.