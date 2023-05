Intel: Kursziel bei 28,21 EUR - +5,39% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Intel eine positive Entwicklung von +0,33% am Markt verzeichnen. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen jedoch einen Verlust von -3,50%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 28,21 EUR (+5,39%).

• Am 15.05.2023 lag die Kursentwicklung bei +0,33%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 28,21 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 3,12

Die Bankanalysten sind optimistisch hinsichtlich des Potenzials der Intel-Aktie und geben eine Kaufempfehlung ab (8 Analysten). Allerdings gibt es auch Experten (4 Analysten), welche dazu raten die Aktie zu verkaufen oder sogar sofort zu verkaufen (2 Experten).

Das Guru-Rating liegt im positiven Bereich “Guru-Rating ALT”.