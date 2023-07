Intel: Kursziel bei 28,13 EUR laut Analystenmeinung

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Intel-Aktie am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,57%, was zu einem Plus von +3,36% in den letzten fünf Handelstagen führte. Trotz dieser positiven Entwicklung sind sich Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Kursziel der Aktie noch höher liegt.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Intel-Aktie 28,13 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, könnten Anleger einen Gewinn von -7,86% erzielen. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 42 Analysteneinschätzungen raten aktuell 5 zum Kauf und weitere 4 sehen die Aktie optimistisch als Kauf an. Eine neutrale Haltung beziehen 27 Experten mit der Bewertung “halten”, während es immerhin noch vier gibt (und sogar zwei davon meinen sofort), welche Intel eher...