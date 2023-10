Intel: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel von 33,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Intel am Finanzmarkt ein Plus von +1,07% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Anstieg um +3,55%. Die Stimmung am Markt scheint demnach relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Intel liegt derzeit bei 33,18 EUR. Dies entspricht einer Abweichung von -2,14% zum aktuellen Kurswert.

Von insgesamt 41 Analysten empfehlen sechs einen starken Kauf und drei weitere eine Kaufposition. Eine neutrale Bewertung vergeben 29 Experten und vier Analysten sprechen sich für einen Verkauf aus. Drei weitere Experten sind sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,11 unverändert gegenüber dem Vormonat.

Die Einschätzungen zur Aktie sind somit überwiegend neutral bis positiv einzuschätzen und...