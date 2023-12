Intel-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Intel wird derzeit von Analysten als neutral bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 1, was einer negativen Differenz von -0,87 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von Intel von den Analysten neutral bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Stimmung rund um Intel ist überwiegend positiv, wie aus der Betrachtung sozialer Plattformen hervorgeht. Auch die Handelssignale deuten auf eine positive Bewertung hin. Insgesamt wird Intel hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel einen Wert von 36 auf und liegt damit unter dem Durchschnitt der Branche. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung.

Die Bewertung der Analysten fällt aktuell ebenfalls neutral aus, mit überwiegend neutralen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -23,58 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Intel eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.