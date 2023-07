Intel: Aktuelle Bewertungskritik - Kursziel bei 28,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Am 18.07.2023 konnte Intel im Finanzmarkt lediglich eine Kursentwicklung von -0,62% verzeichnen und hat somit in der vergangenen Handelswoche insgesamt nur einen leicht positiven Trend (+0,53%) aufgebaut. Einige Analysten sehen die aktuelle Bewertung als nicht adäquat an.

• Intel: Am 18.07.2023 mit -0,62%

• Das durchschnittliche Kursziel für Intel liegt bei 28,12 EUR

• Guru-Rating von Intel bleibt stabil bei 3,14

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Intel liegt momentan laut den Durchschnittswerten der Bankanalysten bei 28,12 EUR – ein potentieller Gewinn von bis zu -7,58%. Allerdings herrscht unter ihnen keine Einigkeit bezüglich dieser Einschätzung.

Von den insgesamt überwiegend neutral eingestellten Experten würden fünf die Aktie sogar als starken Kauf empfehlen oder sie zumindest zum Kauf raten (“Kauf”). Vier...