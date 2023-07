Intel: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel von 28,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die gestrige Kursentwicklung der Intel-Aktie an den Finanzmärkten betrug -0,19%. In den letzten fünf Handelstagen konnte hingegen ein leicht positiver Trend von +0,95% verzeichnet werden. Dies lässt auf eine momentan eher neutrale Stimmung am Markt schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Intel-Aktie liegt laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten bei 28,12 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet das Unternehmen Investoren eine Rendite von ca. -7,97%. Eine solche Entwicklung wird jedoch nicht von allen Analysten geteilt und auch der Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,14 unverändert.

Derzeit halten sich die Meinungen innerhalb des Expertengremiums bezüglich des Kaufempfehlungsgrades weitgehend neutral (27 Experten). Allerdings sprechen sich einige Analysten für einen starken oder...