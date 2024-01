Intel Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Intel ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 36,92 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 70,37 und daher unterbewertet. Dies ergibt einen Abstand von 48 Prozent. Aufgrund dieser Analyse stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Analysteneinschätzung für Intel zeigt aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 17 Neutral und 4 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was dazu führt, dass die Aktie zuletzt mit einem "Neutral" zu bewerten ist. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 35,21 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -24,67 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Intel-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Intel. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung negativ zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Intel 1,05 Prozent und liegt damit unter dem Mittelwert von 2,47 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Intel eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.